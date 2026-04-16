Superbalita Cebu

Williamson dili i-trade sa NOP

Wala’y plano ang New Orleans Pelicans nga i-trade ang pambato nilang big man nga si Zion Williamson sa pagpadayon sa ilang kampanya sa National Basketball Association (NBA).

Adunay katahap nga posibleng makahunahuna ang Pelicans nga i-trade si Williamson gumikan sa paghiabot sa ilang rookie big man nga si Derik Queen kinsa aduna sab saktong abilidad sa ilawom ug nag-edad pa lang og 21.

Mismong si Pelicans Executive Vice President Joe Dumars ang niklaro nga dili nila buhian ang 25-anyos nga si Williamson.

Ang Pelicans (26-56) nahilakip sa teams nga sayo nga nanamilit sa 2025-26 season. / Gikan sa wires

