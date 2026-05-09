Willie mitubag sa pasangil sa intern

Hugot nga gihimakak ni Willie Revillame ang pasangil sa nagpailang kanhi production intern nga gidid-an silang mga staff nga motan-aw ni Willie.
Sa live episode sa “Wilyonaryo” niadtong Mayo 6, 2026, gibuak sa TV host ang iyang pagpakahilom sa maong isyu nga nag-viral sa social media.
“Marami nang lumalabas sa social media na paninira. Huwag po kayong maniniwala d’yan na bawal raw akong tingnan. Una, hindi ko po alam na OJT o mayroon naka-intern d’yan na mga estudyante. Hindi ko po alam ‘yan… Kaya huwag po kayong maniniwala na bawal akong tingnan o ano. Siraulo ‘tong batang ‘to. Gustong sumikat. Pati ako gagamitin n’yo? Paanong bawal akong tignan, lahat nga ng makikita ko niloloko ko, binibiro ko,” esplika pa ni Willie.
“Alam mo ikaw, bata ka pa, siraulo ka na. Minsan mabubwisit ka na lang sa mga fake news na ito. Hindi nga namin kilala ‘to… Never ho naming nakita ‘yan sa GMA… Babalik lang ang Wowowin, sisiraan n’yo pa ako. Babalik ho ang Wowowin para makatulong sa mga kababayan sa hirap ng buhay ngayon. Gumagawa na nga ng paraan.”
Subay niini, gihagit ni Willie ang maong intern nga adtuon siya sa set ug magistorya sila aron masuta kon kinsay nagsulti sa tinuod.
“Pumunta ka rito, magpakilala ka sa akin at mag-one on one tayo. Sabihin mo sa akin kung kailan kita nakita. Gagawa ka ng isang istorya para sumikat ka? Gagawa ka ng istorya para makilala ka? Paglalaruan niyo ‘yung tao?.. Diyos ko po. Matakot ka sa Diyos. Nagsasalita ka ng hindi totoo. Sayang. Bata ka pa lang nagsisinungaling ka na… Kung ikaw ay estudyante noon sana naka-graduate ka. Sana maging maayos ang buhay mo.”
Kahinumdoman nga usa ka Dex Conche ang nagpainterbyu sa usa ka podcast ug gibutyag ang iyang kasinatian sa dihang nahimo siyang intern sa “Wowowin,” diin matod niya gididan sila nga motan-aw ug makig-istorya ni Willie, kay kondi ang ilang supervisor maoy mapotbol.