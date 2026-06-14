Wind energy sa Alegria gilaumang makakunhod sa Cebu brownouts

Makatabang ang 80-megawatt wind power project sa Lungsod sa Alegria, Cebu sa pagtapak sa kakuwang sa supply sa kuryente sa Sugbo ug pagtubag sa dugay na nga mga hagit sa imprastraktura, matod ni Gobernador Pam Baricuatro.
Sa usa ka interbiyu sa media niadtong Biyernes, Hunyo 12, 2026, si Baricuatro niingon nga ang maong proyekto direktang makasumpo sa mga nahitabong rotational brownout nga nakaapekto sa lalawigan.
Matod niya, dako kini og tabang sa sitwasyon sa enerhiya, hilabi na nga usa kini sa mga batakang imprastraktura nga wala pa masulbad sukad kaniadto.
Gibutyag ni Baricuatro nga ang MC Power Solutions, Inc. unang nakig-alayon sa Department of Energy (DOE) sa wala pa kini niduol sa Probinsya.
Matod sa gobernador, maayo ang kaugmaon sa enerhiya sa Sugbo, sanglit adunay laing proyekto sa oil exploration sa Alegria nga mahimong makamugna og dugang 150 megawatts gikan sa gas. Ang wind farm makapadasig usab sa ekonomiya ug turismo sa Alegria.
Gikomparar ni Baricuatro ang potensyal niini sa mga wind farm sa Ilocos nga nahimo nang nag-unang destinasyon sa mga turista.
Aron maseguro nga makabenepisyo ang lokal nga komunidad, gihangyo sa gobernador ang developers sa proyekto nga unahon sa pagpanarbaho ang mga residente sa Alegria.
Ang mga host community makadawat og bahin gikan sa real property taxes, local business taxes, usa ka porsyento nga royalty share sa kinatibuk-ang gross income, ug bahin sa halin sa kuryente.
Lakip na niini ang P0.03 matag kilowatt-hour nga bahin ubos sa DOE Regulations 1-94, ingon man ang tabang sa komunidad pinaagi sa corporate social responsibility program sa MC Power Solutions, Inc.
Ang Cebu Provincial Development Council (PDC) Executive Committee niendorso na sa proyekto atol sa ilang tigom niadtong Miyerkules, Hunyo 10.
Matod ni Baricuatro, ang kagamhanan sa lalawigan nagtinguha na karon nga makuha ang pag-endorso gikan sa Regional Development Council (RDC).
Ang proyekto gikatakdang mohatag og 80 megawatts nga kuryente ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) inig human niini sa tuig 2028. Sa pagkakaron, ang MC Power nagpahigayon pa og mga land survey, environmental studies, ug konsultasyon sa komunidad ubos sa pre-development stage niini.
Nagtaod na usab ang kompanya og meteorological mast sa Barangay Guadalupe aron pagsusi sa kusog sa hangin alang sa giplanong napulo ka wind turbine generators nga adunay kapasidad nga tag-otso megawatts matag usa. Ang dapit sa proyekto naglakip usab sa mga barangay sa Valencia ug Lepanto.
Ang detalyadong disenyo ug mga civil works magsugod sa unang quarter sa tuig 2027. Ang resolusyon sa PDC ipadala ngadto sa RDC alang sa pinal nga pag-endorso ngadto sa nasudnong kagamhanan. / CDF