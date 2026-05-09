Windorski may tubag batok sa mga basher

Gitubag ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Millan-Windorski ang mga nikuwestiyon sa iyang pagka-Pilipino.
“I don’t want to listen to the bashers because what’s most important is the work that has to be done. And the work that has to be done is making sure I deliver on the promises I’ve made,” matod pa ni Bea sa interbyu sa GMA niadtong Huwebes.
“For me, Miss Universe Philippines carries a huge responsibility,” dugang pa sa 23-anyos nga Filipina-American kinsa unang nakoronahan isip Miss Earth USA 2024. Ang iyang mama giingong maoy taga La Union apan si Bea didto na natawo ug nidako sa Amerika.
Si Bea nakatutok karon sa iyang adbokasiya alang sa mga OFW, environment ug LGBTQIA plus community, ug sa preparasyon niya sa umaabot nga Miss Universe 2026 sa Puerto Rico karong November.