Wing van midaro sa motorsiklo, 4 patay

Upat ang nakalas sa nahitabong disgrasya sa Transcentral Highway sa Sityo Maaslom, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo sa alas 3:06 sa hapon, Martes, Marso 10, 2026, nga gikataho’ng nawad-an og brake ang wing van ug nidasmag sa nagtungas nga motorsiklo.
Patay dihadiha ang tulo ka tawo nga sakay sa motorsiklo nga sila si Jose Gacayan, 26, drayber, taga Barangay Malubog, bukirang dapit sa Cebu City ug iyang duha ka angkas nga silang Ereneya Lopez, 60, ug Felix Vasquez, 50, pulos taga Sityo Tugob Barangay Babag 2, Siyudad sa Sugbo.
Samtang ang drayber sa wing van mao si Roger Suyman, 49, taga Tandag, Surigao del Sur, ug iyang truck boy nga si Gener Bacnis, 53, Pateros, Metro Manila.
Patay si Suyman human nga napiit sa iyang nahimutangan.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit, Cebu City Police Office (CCPO) nga nagsugat ang duha ka sakyanan.
Nagtungas ang motor samtang naglugsong sab ang wing van, apan nawad-an og preno.
Tungod niini, nawad-an og kontrol ang drayber hangtod nga gidasmagan ang gikasugat nga motorsiklo.
Nabagnos ug nadaro og pila ka metros ang motor uban sa mga sakay niini hangtod nga nabangga sa kilid sa karsada.
Si Vasquez maoy nagrabehan sa dihang naputol ang lawas.
Ang driver sa wing van gidala sa Vicento Sotto Memorial Medical Center nga gideklarar nga dead on arrival samtang ang iyang crew, gidala sa Cebu City Medical Center nga padayon pa nga giatiman. /