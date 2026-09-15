Wing van nahug sa pangpang

Naangol ang drayber ug truckboy sa wing van human nahulog ang maong sakyanan sa pangpang alas 11 sa gabii, Septiyembre 14, 2026, sa Sityo Sandayong, Barangay Liki, Lungsod sa Sogod.
Si Roger Pepito, 45, drayber sa wing van, nabalian sa iyang tiil ug naangol ang truckboy nga si Celmar Cadusalig, ug laing tulo pa ka wala mailhing truck boy.
Ang wing van adunay gikarga nga kapin sa 500 ka sako’ng bugas nga ihatod sa Dakbayan sa Bogo.
Apan sa pag-abot sa nahisgutang lugar, gikatahong wala na mopaak ang brake sa sakyanan ug gisuwayan nila sa pagbangil sa ligid.
Samtang ilang giayo, gikatahong niatras ang wing van gumikan sa ka bug-at sa karga, hinungdan nga ang tiil sa drayber nalatayan.
Ang wing van nilahos pagkatagak sa pangpang ug nagpasad ang mga sinako nga bugas.
Samtang pipila ka mga residente ang nakaangkon og mga sinakong bugas sa dihang gihatag na lang sa trucking company tungod sa pagkadaot sa maong kargamento. / GPL