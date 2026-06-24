Wingvan nalimbuwad sa TCH drayber, truck boy naangol 

Naangol ang drayber ug truck boy human malimbuwad ang wing van nga ilang gisakyan alas 10:30 sa buntag sa Miyerkules, Hunyo 24, 2026, sa Transcentral Highway (TCH), Barangay Gaas, Lungsod sa Balamban.
Ang sakyanang nalambigit sa aksidente usa ka Mitsubishi Fuso Truck Wing Van nga gimaneho ni Winnie Lambayong, 32, residente sa Barangay Pelesa, Totong 4, Bacolod City. Naangol usab ang iyang truck boy nga si Benzer Laquinon, 21.
Matod ni Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, nga nahinabi sa SunStar SuperBalita Cebu, gikan sa Escalante City, Negros Occidental ang duha ug padulong sa Dakbayan sa Sugbo aron maghatod og mga hardware materials, ilabina mga suga.
Niagi sila sa Tabuelan Port sa buntag sa maong adlaw ug nipadayon sa ilang biyahe pinaagi sa Transcentral Highway.
Sumala sa imbestigasyon, samtang nagpadulong ang wing van sa Sugbo ug naglusad sa usa ka kurbadang bahin sa karsada, kalit nga nagka-problema ang brake sa sakyanan.
Tungod niini, nawad-an og kontrol ang driver sa manubela ug nasarasay ang sakyanan ngadto sa tuo nga bahin sa dalan hangtod nga natagak sa kanal ug nabulintang.
Tungod sa kusog nga pagkabalintong sa sakyanan, naipit ang driver ug ang truck boy ug nakaangkon sila og mga samad sa lawas. / GPL