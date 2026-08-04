Winner sa P15M Megalotto gidaog sa taga Negros Occ.

Taga Negros Occidental ang nagbinugtong nga winner sa lotto human nidaog sa P15-milyunes nga Megalotto 6/45 jackpot niadtong gabii sa Lunes, Agusto 3, 2026.
Ang numero nga nadag-an mao ang number combination nga 27-29-34-08-32-36, ang maong tiket napalit sa Negros Occidental.
Pahibalo sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nga adunay tagal nga usa ka tuig ang nakadaog sa pag-claim sa premyo nga nahimutang sa main office sa PCSO, Mandaluyong City.
Ubos sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, ang lotto winnings nga molabaw sa P10,000 adunay 20-percent tax.
Samtang, laing 11 ka bettor ang nakadaog og P109,090.90 matag usa human nakuha ang lima sa unom ka winning digits; 644 ang makadawat og P1,708.07 nga nakakuha sa upat ka hustong numero; samtang 12,737 ang makakuha og P30 matag usa human makuha sa tulo ka hustong numero.
Ang 6/45 Megalotto bolahon matag Lunes, Miyerkules, ug Biyernes. / PNA