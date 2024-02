Wizards gi-magic sa Dallas

Dallas — Si Luka Doncic nitala sa iyang ika-10 nga triple-double sa season bisan kon naundang siya og duwa sulod sa singko minutos human siya nabanggaan.

Iyang natabangan sa pag-­rally ang Dallas Mavericks batok sa Washington Wizards 112-104 sa Martes, Pebrero 13, 2024 bisan siya nasamdan. Si Doncic mitapos uban ang 26 puntos, 15 ka assists ug 11 ka rebounds.

Wa siya nakaduwa og lima ka minuto sa ikatulo ug ikaupat nga quarters human siya natumba sa sawog tungod sa pagdasmag ni Corey Kispert. Gidala si Doncic sa locker room ug gitahi ang iyang suwang.

“With the stitches and the nose, he’s rolling with the face right now,” matod ni Mavericks coach Jason Kidd labot kang Doncic. “He’ll be fine. He’s not soft. That’s for sure.”

Ang Dallas nabiyaan unta 95-86 apan sa dihang nibalik si Doncic, siya niiskor og unom ka sunodsunod nga puntos, na­katabang sa Mavericks nga ma­kamugna og 103-98 nga labaw sa nahabiling 3:57 minutos.

Si Doncic adunay 66 ka career triple-doubles, ikasiyam sa ka­saysayan sa NBA.

Si Kyrie Irving miiskor og 26 puntos alang sa Mavericks, kinsa adunay season-best five-game win streak.

Si Daniel Gafford, nga gi-deal sa Dallas gikan sa Washington sa wala pa ang deadline sa trade sa miaging semana, adunay 16 puntos, nakatabla sa labing maayo niya sa iyang career nga adunay 17 ka rebounds ug lima ka blocks.

Matod ni Gafford nga nahibal-an na niya nga kadaghanan sa iyang tahas sa opensa mao ang pag-andam alang kang Doncic.

“Or I just get out of the way in all honesty,” matod niya. “Let him do his thing. There are a lot of late passes that will come and a lot of great passes that will come.”

Si Deni Avdija miiskor og 25 puntos aron matupngan ang iyang career high, ug si Kyle Kuzma nidugang og 23 alang sa Wizards, kinsa napilde og pito ka sunodsunod nga duwaug 2-8 ubos kang interim head coach Brian Keefe.

Si Tyus Jones adunay 14 puntos ug usa ka career-most 16 ka assists. Si Marvin Bagley III, nga nakuha gikan sa Detroit niadtong tunga-tunga sa Enero, adunay 12 puntos ug 13 ka assists. / AP