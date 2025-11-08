Wizards gikilaw sa Cavs

Tibuok pwersa ang bitbit sa Cleveland Cavaliers sa ilang pagbisita didto sa korte sa Washington Wizards, 148-114, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Nobiyembre 8 (PH time) didto sa Washington.
Nagmangtas ang mga player sa Cavaliers ug gilubong ang Wizards, kuwang nalang og 1 ka puntos para motabla sila sa franchise scoring record sa regulation nga 149 nga ilang gibuhat niadtong Disyembre sa miaging tuig.
Ang pinakataas nga nabuhat nga score sa Cavaliers gawas sa upat ka quarter nga regulation period mao ang 154-153 quadruple-overtime batok Los Angeles Lakes niadto pang Enero 29, 1980. Ang Cavaliers nakabuhat pud og 148 points niadtong Disyembre 1991 batok Miami.
Nakahimo na ang Cavaliers og tulo ka sunodsunod nga daog human mapildi sa opening game nila sa NBA Cup diin wa makaduwa si Mitchell tungod sa hamstring tightness.
Gipangulohan ni Mitchell ang Cavaliers sa iyang 24 puntos, nidugang si Darius Garland og 20 puntos ug siyam ka assists, samtang si Evan Mobley nitunol og 18 puntos ug 10 rebounds.
Nihatag pud og igong tabang si Jarett Allen nga dunay 16 puntos ug 14 rebounds, ug si Tyrese Proctor nga nibuhat og 17 puntos.
Ang Cavaliers nakalangkat og 25 ka offensive rebounds.
Nibuhat si CJ McCollum og 20 sa iyang 25 puntos sa first half para sa Washington, kinsa padayong gidimalas og gisagpa sa ilang ikapito nga sunodsunod nga pildi ug natagak sa 1-8 (win-loss) record. / RSC