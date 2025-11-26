Superbalita Cebu

Wizards nabanhaw batok Hawks

Wizards nabanhaw batok Hawks
SunStar Basketball
Published on

Nakatigom og igong kusog ang Washington Wizards para bitikon ang Atlanta Hawks, 132-113, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Washington sa Nobiyembre 26, 2025.

Giputol sa Wizards ang ilang ika-14 nga sunodsunod nga pilde diin duha na lang ang kuwang para motabla sa franchise record.

Mao pud kini ang unang home game win sa Washington sukad sa 116-111 nga daog Sacramento niadto pang Abril sa miaging season.

Si CJ McCollum maoy nangulo sa kadaugan sa Wizards sa iyang 46 puntos ug 10 ka 3-pointers.

Nipuno si Alex Sarr og 27 puntos og 11 rebounds sa Wizards nga nagpabilin gihapon sa ilawon sa team standings bitbit ang 2-15 nga record. / RSC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph