Wizards nabanhaw batok Hawks

Nakatigom og igong kusog ang Washington Wizards para bitikon ang Atlanta Hawks, 132-113, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Washington sa Nobiyembre 26, 2025.
Giputol sa Wizards ang ilang ika-14 nga sunodsunod nga pilde diin duha na lang ang kuwang para motabla sa franchise record.
Mao pud kini ang unang home game win sa Washington sukad sa 116-111 nga daog Sacramento niadto pang Abril sa miaging season.
Si CJ McCollum maoy nangulo sa kadaugan sa Wizards sa iyang 46 puntos ug 10 ka 3-pointers.
Nipuno si Alex Sarr og 27 puntos og 11 rebounds sa Wizards nga nagpabilin gihapon sa ilawon sa team standings bitbit ang 2-15 nga record. / RSC