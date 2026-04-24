Wolves 2-1 na kontra sa Nuggets

Balanseng atake ang gihimo sa host Minnesota Timberwolves aron usban pagbuntog ang Denver Nuggets, 113-96, sa Game 3 nga naghatag kanila og 2-1 nga bintaha human sa ilang Western Conference fist round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Biyernes, Abril 24, 2026 (PH time).
Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga kadaugan sa Timberwolves human sila nasugamak sa 105-116 nga kapildihan sa Game 1 ning best-of-seven nga engkuwentro.
Unom ka mga magduduwa sa Timberwolves ang ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 25 ni reserve player Ayo Dosunmu.
Si Jaden McDaniels nidugang og 20 puntos, niamot og 17 puntos si Anthony Edwards, ninghatag og 15 puntos matag usa sila si Julius Randle ug Donte DiVinCenzo, samtang niamot og 10 puntos si Rudy Gobert.
Ang Nuggets gipangulohan ni Nikola Jokic pinaagi sa iyang 27 puntos, niamot og 16 puntos si Jamal Murray samtang nitampo og 11 puntos si Tim Hardaway Jr.
Dakudako man tuod gihapon ang napupo nga puntos ni Jokic apan igo lang kining nirehistro og 7-of-26 field goal 2-of-10 three-point shooting.
Sa kinatibuk-an, ang Nuggets igo lang nirehistro og 34.1% shooting, nga tataw nga resulta sa grabeng depensa nga gipahamtang sa Timberwolves gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan.
Sa Eastern Conference, gipatapsingan sa host Atlanta Hawks ang New York Knicks, 109-108, sa Game 3 aron pagposte og 2-1 sab nga bintaha sa kaugalingon nilang first round series.
Gipangulohan ni Jalen Johnson ang Hawks pinaagi sa iyang 24 puntos, nihatag og 23 puntos si CJ McCollum samtang nitampo og 21 puntos si Jonathan Kuminga.
Ang Knicks gipangulohan ni OG Anunoby pinaagi sa iyang 29 puntos, niamot og 26 puntos si Jalen Brunson samtang nitunol og 17 puntos si Karl-Anthony Towns.
Sa laing East first round series, bangis nga gibawsan sa Toronto Raptors ang Cleveland Cavaliers sa Game 3, 126-104, human sila napilde sa nag-unang duha ka duwa sa series. / Gikan sa wires