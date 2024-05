Wolves buhi pa!

Makakita pa og laing pagsidlak sa adlaw ang Minnesota Timber­wolves human nila nabawsan ang host Dallas Mavericks, 105-100, sa Game 4 sa Western Confe­rence finals series sa Natio­nal Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Ma­yo 29, 2024 (PH time).

Sa kadaugan, napahakan sa Timberwolves ang bintaha sa Mavericks sa best-of-seven series, 3-1.

Tanang starters sa Timberwolves ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan nila ni Anthony Edwards ug Karl-Anthony Towns.

Si Edwards nagpakatap og 29 puntos, 10 ka rebounds ug siyam ka assists samtang nidugang og 25 puntos si Towns.

“Being aggressive,” matod ni Towns. “Ain’t no time to have any doubts in your mind, especially at this time, it’s Game 4, down 3-0. Ain’t no time to have any doubts.”

Bugnaw pa kaayo ang duwa ni Towns sa nag-unang duha ka quarters diin igo lang siyang nakahimo og lima ka mga puntos.

Pagsugod sa 3rd quarter, nanginit na’g sugod ang opensa ni Towns ug wala na kini mobahar hangtod sa katapusang gutlo.

Ang Mavericks gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 28 puntos, 15 ka rebounds ug 10 ka assists, nga maoy ikaunom niyang nahimo nga triple-double ning maong playoffs.

Ang laing pambato sa Mavericks nga si Kyrie Irving nagsalimuang ug igo lang kining nakatampo og 16 puntos.

Kini maoy labing unang higayon nga napilde si Irving sulod sa 15 ka closeout games nga iyang naagian gikan sa iyang pagsulod sa NBA.

“That game’s on me. Just didn’t give enough energy,” matod ni Doncic. “They won one game. We’ve just got to focus on the next one.”

Sa tanang mga duwa ning maong series, ang Wolves naglabaw sa nahabiling kapin sa lima ka mga minutos apan ning kombatiha ra sila ninglampos.

Ang three-pointer ni Towns sa nahabiling 5:41 minutos maoy nakahatag sa Timberwolves og 92-90 nga labaw.

Human niini, wala na mo­tu­got ang Timberwolves nga mailog sa Ma­vericks ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.

“He was super confident,” batbat ni Edwards kabahin ni Towns. “He wasn’t worried about any shots previous to the shots that he hit tonight. He played exceptio­nally well.” / AP