Wolves giihaw sa Spurs sa game 5

Sayong namungot si Victor Wembayama aron dugkatan ang opensiba sa host San Antonio Spurs sa ilang pagmakmak sa Minnesota Timberwolves, 126-97, kagahapon, Miyerkules, Mayo 13, 2026 (PH time), sa Game 5 nga maoy naghatag kanila og 3-2 nga labaw sa ilang Western Conference semi-finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Si Wembanyama kinsa na-ejected sa 2nd quarter atol sa kapildihan sa Spurs sa Game 4, 109-114, gumikan sa iyang pagsiko kang Timberwolves big man Naz Reid, nimugna dayon og 18 puntos sa 1st quarter pa lang.
Sa kinatibuk-an, ang French superstar nihipos og 27 puntos ug 15 rebounds aron pangulohan ang Spurs, nga moasdang sa balwarte sa Timberwolves sa Game 6.
Nihatag og dakong suporta kang Wembanyama mao sila si reserve player Keldon Johnson, De’Aaron Fox, ug Stephon Castle.
Si Johnson niamot og 21 puntos, nihatag og 18 puntos si Fox samtang nidugang og 17 puntos si Castle.
Ang Timberwolves gipangulohan ni Anthony Edwards pinaagi sa iyang 20 puntos, ningtampo og 17 puntos matag usa sila si Jaden McDaniels ug Julius Randle, samtang nitampo og 16 puntos si Ayo Dosunmu.
Sa sayong pagdilaab sa opensa ni Wembenyama, ang Spurs nakaposte og 18 puntos sa 2nd quarter.
Ninggukod ang Timberwolves hangtod nga natabla nila ang duwa, 61-61, sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.
Apan human niini, ningbulhot na sab ang opensa sa Spurs ug nakarehistro sila pagbalik og dakong labaw, 91-73, sa pagsugod sa 4th quarter.
Ning higayona, wala na motugot ang Spurs nga makapanghulga og balik ang Timberwolves hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires