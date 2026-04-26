Wolves gikuniskunis ang Nuggets

Ang Timberwolves guard nga si Ayo Dosunmu nipabuto og career-high 43 puntos gikan sa bench ug gilupig sa Minnesota ang Denver Nuggets, 112-96, sa Game 4 sa ilang Western Conference quarterfinals sa National Basketball Association (NBA) didto sa Target Center, Dominggo, Abril 26, 2026 (PH time).
Si Dosunmu nibuhat og impresibo nga 13-for-17 shooting sa short-handed nga Minnesota nga naghupot na karon og 3-1 lead sa ilang best-of-seven series.
Bisan nakuha sa Timberwolves ang daog ug dako nga labaw sa series, nag-atubang kini karon og problema kay ang four-time All-Star ug pambato nga si Anthony Edwards nigawas sa second quarter sa Game 4 tungod sa posible nga left knee injury.
Di lang si Edwards ang na-injured sa Timberwolves kay sa sayong bahin sa first half, ang guard nga si Donte DiVincenzo gidala pud sa locker room kay na-injured niini ang iyang right leg sa non-contact play.
Sumala sa mga taho nga gidudahan nga na–ruptured ni DiVincenzo ang iyang Achilles tendon atol sa play.
Sa pagkawala sa duha gisandeg sa Minnesota ang opensa sa init nga kamot ni Dosunmu.
Niamot pud si Naz Reid og 17 puntos gikan sa bench, samtang si
Julius Randle nitunol og 15 puntos ug siyam ka rebounds, ug si Rudy Gobert nilangkat og game-high-tying 15 rebounds.
Sa uwahing segundos sa duwa nagkainitay si Nuggets bigman Nikola Jokic ug Jaden McDaniels human nibuhat og open layup ang nauwahi bisan pa nga nadesiyonan na ang duwa.
Nasuko si Jokic og giasdang si McDaniels ngadto sa ilang bench. Dali nuon kini nga giuwang sa players, coaches ug referees, ug membro sa bench.
"Clock still be running," padayag ni McDaniels. "So, I'm going to go score."
"I don't regret it," sigon ni Jokic. "Because he scored after everybody stopped playing."
Ang Timberwolves nidaog na og tulo ka sunodsunod nga duwa sa series human sila mapilde sa Game 1. / RSC