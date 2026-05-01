Wolves, Knicks sud sa 2nd rd.

Nakaabante sa 2nd round sa National Basketball Association (NBA) Playoffs ang Minnesota Timberwolves ug New Yorks Knicks human nila gipangmakmak ang ilang tagsatagsa ka kontra kagahapon, Biyernes, Mayo 1, 2026 (PH time).
Sulod sa ilang balwarte, gipangkitkit sa Timberwolves ang Denver Nuggets sa Game 6, 110-98, aron humanon ang ilang Western Conference 1st round series, 4-2.
Sa laing duwa, gipang-ihaw sa New York Knicks ang host Atlanta Hawks sa Game 6, 140-89, aron humanon sab ang ilang Eastern Conference 1st round series, 4-2.
Nakamaneho pag-abante ang Timberwolves bisan wala ang tulo sa ilang labing mga sinaligan nga sila si Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, ug hasta si Ayo Dosunmu.
Ang Timberwolves ningkombati nang daan nga wala sila si Edwards (left knee injury) ug DiVIncenzo (Achilles) kinsa parehong nakasinati og angol sa Game 4.
Unya sa Game 6, gianunsiyo sa Timberwolves sa wala pa nagsugod ang duwa nga dili sab makaduwa si Dosunmu tungod kay nakasinati kini og calf injury.
Ningtapak sa dakong haw-ang sa Timberwolves mao sila si Jaden McDaniels, Terrence Shannon Jr., ug Julius Randle.
Si McDaniels nimugna og 32 puntos, niamot og career playoff-high 24 puntos si Shannon Jr., samtang nihimo og 18 puntos si Randle alang sa Knicks.
Ang Nuggets gipangulohan ni Nikola Jokic pinaagi sa iyang 28 puntos samtang nidugang og 27 puntos si Cameron Johnson.
Sa lain pang duwa, ang host Philadelphia 76ers ningbuntog sa Boston Celtics sa Game 6, 106-93, aron tablahon ang kaugalingon nilang East 1st round series, 3-3.
Sa 2nd round, kontrahon sa Timberwolves ang San Antonio Spurs nga yanong ningpalagpot sa Portland Trail Blazers, 4-1, sa 1st round series samtang atbangon sa Knicks sa ang modaog sa deciding Game 7 tali sa 76ers ug Celtics. / Gikan sa wires