Wolves mi-zero sa Suns

Hingpit nga gibutlogan sa Minnesota Timberwolves ang host Phoenix Suns pinaagi sa 122-116 nga kadaugan sa Game 4 nga maoy nagtiklop og sayo sa ilang Western Conference 1st round playoffs series, 4-0, sa National Basketball Association (NBA) ning Abril 29, 2024 (PH time).

Gimugna ni Anthony Edwards sa 2nd half ang 31 sa iyang kinatibuk-ang 40 puntos aron pangulohan ang Timberwolves, nga maoy labing unang puwersa nga nakaabante sa 2nd round.

Sa 1st half, nalimitahan ang opensa ni Edwards gumikan kay kanunay double-team nga depensa ang gipahamtang sa Lakers ngadto kaniya.

Pagsugod sa 3rd quarter, nakabantay si Edwards nga one-on-one na lang ang depensa sa Suns ngadto kaniya ug iya kining gipahimuslan og insakto.

“It was like — you’ve got to beat us. And I showed them,” asoy ni Edwards.

Si Karl-Anthony Towns nidu­gang og 28 puntos samtang nia­mot og 18 puntos si Jaden Mc­Daniels alang sa Timberwolves, nga ningposte sa labing una ni­lang kadaugan sa usa ka playoff series sulod sa 20 ka mga tuig.

“We’ve watched him grow, evolve as a leader, as a player, as a man,” paghulagway sa Timberwolves ngadto sa 22 anyos nga si Edwards.

Ang ningsawop nga Suns gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 49 puntos samtang nitampo og 33 puntos si Kevin Durant. / AP