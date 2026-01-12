Wolves mikawras sa Spurs

Ningbangon gikan sa 19 puntos nga pagkalubong sa 2nd half ang hosts Minnesota Timberwolves aron pakagingon ang San Antonio Spurs, 104-103, kagahapon, Lunes, Enero 12, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Napasulod ni Stephon Castle ang usa sa iyang duha ka freethrows sa nahabiling 7:11 minutos sa 3rd quarter aron ihatag sa Spurs ang labing dako niining labaw sa duwa.
Pagtiklop sa 3rd quarter, napahak sa Timberwolves ngadto sa 14 puntos ang labaw sa Spurs, 85-71.
Gisugdan sa Timberwolves ang 4th quarter pinaagi sa 7-0 nga rally – lakip na niini ang three-pointer ug duha ka freethrows ni Bones Hyland – aron mas pahakan pa ang labaw sa Spurs, 85-78, sa nahabiling 9:02 minutos.
Nagpadayon ang pagbangon sa Timberwolves hangtod nga natabla nila ang duwa, 96-96, pinaagi sa three-point play ni Julius Randle sa nahabiling 3:27 minutos.
Human niini, nagpulipuli na ang duha ka mga kampo sa paggunit sa labaw hangtod nga namugna ni Anthony Edwards ang nakapadaog nga puntos sa Timberwolves pinaagi sa iyang floating bank shot sa nahabiling 16.8 ka segundos.
Sa return play, adunay pipila ka mga kahigayunan ang Spurs pag-ilog unta sa kadaugan apan napugngan kini sa depensa sa Timberwolves. Dungan sa pagtingog sa final buzzer, nasipyat si Spurs guard De’Aaron Fox sa iyang three-point attempt.
Gipangulohan ni Edwards ang makutas nga kadaugan sa Timberwolves pinaagi sa iyang 23 puntos, nidugang og 19 puntos si Donte Divincenzo, niamot og 17 puntos si Naz Reid, samtang nihatag og 15 puntos si Randle.
"I didn't really have it going tonight if I'm being honest," matod ni Edwards kinsa nimugna og siyam ka puntos sa 4th quarter atol sa pagbangon sa Timberwolves.
"Like I told them, 'I don't care what happens in the first three quarters. But in the fourth quarter, four minutes left, for the rest of the game, let me get it," dugang niini.
Si Victor Wembanyama kinsa nibalik sa iyang puwesto sa starting unit sa labing unang higayon gikan niadtong New Year’s Eve, maoy nangulo sa Spurs pinaagi sa iyang 29 puntos. / Gikan sa wires