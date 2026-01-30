Wolves mikitkit sa Thunder

Gipangkitkit sa host Minnesota Timberwolves ang defending champion Oklahoma City Thunder, 123-111, kagahapon, Biyernes, Enero 30, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Timbervolves, nga ningkombati sa ikaupat nilang duwa sulod sa lima ka mga adlaw, wala nagpakita og kaluya ning sangkaa ug nagpagawas kini’g daghang enerhiya sa kinatibuk-ang duwa aron lupigon ang kasamtangang overall leader.
Unom ka mga magduduwa sa Timberwolves, apil ang tanan niining starters, ang ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 26 ni Anthony Edwards.
Si Jandel McDaniels nidugang og 21 puntos lakip na niini ang perpektong lima ka three-pointers alang sa Timberwolves samtang si Naz Reid, kinsa maoy bugtong reserve player nga nakahimo og dobleng numero nga puntos, niamot og 18.
Ang laing nakatampo og dobleng numero nga puntos alang sa Timberwolves mao sila si Rudy Gobert (14), Julius Randle (13), ug Donte Divincenzo (11).
Si Edwards maoy nagdugkat sa opensiba sa Timberwolves ug nakamugna na kini’g 12 puntos pagkahuman sa 1st quarter diin nakaposte na sila og dobleng numero nga labaw, 34-22.
Padayong naglabaw og dobleng numero ang Timberwolves sa pagpadayon sa duwa ug nainat nila og gamay ang ilang bintaha pagkahuman sa 3rd quarter, 96-80.
Adunay higayon nga niaksyon paggukod ang Thunder sa 4th quarter apan kanunay nga adunay tubag niini ang Timberwolves hinungdan nga nagpabiling dobleng numero ang gintang pagtiklop sa duwa.
Ning sangkaa, 22 ka three-pointers ang gipauwan sa Timberwolves.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan na sab sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 30 puntos samtang niamot og 15 puntos si Chet Holmgren. / Gikan sa wires