Wolves naunhan sa Mavs

Nagkumboya og 63 puntos sila si Luka Doncic ug Kyrie Irving aron agakon ang Dallas Mavericks sa kadaugan batok sa host Minnesota Timberwolves, 108-105, sa Game 1 sa Western Conference finals series sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) ning Huwebes, Mayo 23, 2024 (PH time).

Si Irving maoy unang niagak sa Mavericks pinaagi sa pagmugna og 24 puntos sa 1st half samtang gitiwas ni Doncic ang trabaho pinaagi sa pagrehistro og 15 puntos sa 4th quarter.

Ning sangkaa, nagkagidlay ang Mavericks sa three-point area diin igo lang silang nitali og 6-of-25 apan ningbawi sila sa ilawom nga bahin diin ilang gidominar ang Timberwolves, 62-38.

“We made important ones,” matod ni Doncic, kinsa nimugna og pito ka sagunsong puntos aron dugkatan ang 13-0 run nga naghatag sa Mavericks og 97-89 nga labaw sa 4th quarter.

Sa pagpangulo nila ni Anthony Edwards ug Karl-Anthony Towns, ning-rally ang Timberwolves ug nakaposte sila og 102-98 nga labaw sa nahabiling 3:37 minutos.

Apan human niini, ningmugna na sab og 8-0 run ang Mavericks aron pag-abli og dako sa ilang pultahan paingon sa kadaugan.

“No one panicked. There was just a lot of trust, no matter how bad or how good we’re playing,” matod ni Dallas coach Jason Kidd.

Nagkanayon si Timberwolves coach Chris Finch nga kinahanglan silang mahanas sa paghan-ay sa ilang duwa hilabi na sa krusyal nga bahin.

“Terrible offense down the stretch: bad shots, turnovers, no composure,” asoy ni Finch.

“We’ve got to be better in clutch moments.”

Ang Timberwolves gipangulohan ni Jaden McDaniels pinaagi sa iyang 24 puntos, niamot og 19 puntos si Edwards samtang nihatag og 16 puntos si Towns. / AP