Women’s Cursillo sa Cebu, mag-grand ultreya

Magpahigayon og Grand Ultreya ang Women’s Cursillo in Christianity sa Archdiocese of Cebu karong Dominggo, Oktubre 25, 2026, alang sa pagsaulog sa ika-61 nga anibersaryo niini.
Ipahigayon ang kalihukan sa Seminario Mayor de San Carlos, Pope John Paul II Avenue, Mabolo, Dakbayan sa Sugbo sugod sa alas 7 sa buntag.
Dala ang temang “A Listening Cursillista Doing the Challenge of a Mission in a Synodal Church,” lakip sa programa ang mga pagpaambit sa pagtuo, doctrinal talk ni Fr. Cef Eleccion, ug Misa sa alas 11 sa buntag.
Gilauman nga ang kalihukan magdasig sa mga Cursillista nga magpadayon sa pag-alagad sa Diyos ug sa katawhan.
Viva de Colores! / PR