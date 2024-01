Women’s PBA ilusad pagbalik

Ilusad pagbalik sa Philippine Basketball Association (PBA) ang ilang 3x3 tournament alang sa babaye’ng mga basketbolista.

Unom ka teams, lakip na niini ang duha ka Gilas Pilipinas squads, ang magtigi sa torneyo nga giulohan og Invitational Women’s PBA (WPBA) 3x3.

Nakatakdang sugdan ang torneyo karong Enero 22, 2024.

“We will include the women’s eliminations in the remaining legs of the PBA 3x3 Season 3 Third Conference,” asoy ni PBA deputy commissioner Eric Castro nga napatik sa www.pba.ph.

Ang ubang partisipante’ng teams mao ang Uratex Dream, Angeli’s Resort, Philippine Navy, ug Philippine Air Force.

Katapusang nagpahigayon ang PBA og women’s 3x3 tournament niadto pang 2015-16 season.