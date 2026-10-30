Wonder Boy batok Mexican sa Riyadh

Mopakita’g aksiyon ang sumosulbong ug wala’y pildeng Pinoy nga boksidor nga si Carl Jammes “Wonder Boy” Martin sa undercard sa “Mexico vs. The World” karong Sabado, Oktubre 31, 2026, sa Riyadh, Saudi Arabia.
Si Martin, kinsa adunay 28-0, 21KOs, makigbatok ni Mexican David Picasso sa usa ka featherweight bout. Si Picasso, kinsa usa ka world rated, adunay 33-1-1, 18KOs nga rekord.
Ang ilang away tipik sa undercard sa gikahinamang title bout nila ni Mexican superstar Saul “Canelo” Alvarez ug World Boxing Council (WBC) super middleweight champion French-Cameeronian Christian Mbilli. / ESL