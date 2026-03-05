Work-from-home tubag sa nagsaka nga presyo sa lana

Giisip ni Senador Joel Villanueva nga ang pagpalapad sa Work-from-Home (WFH) ug uban pang flexible work arrangements isip usa ka praktikal ug epektibong panagang sa mga trabahante batok sa hulga sa pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa tensiyon sa Middle East.
Si Villanueva, ang nag-unang author ug sponsor sa Republic Act 11165 o ang Work-From-Home Law, niingon nga ang maong balaod naghatag og polisiya nga mahimong gamiton aron makunhuran ang panginahanglan sa pagbiyahe ug ang pagkonsumo sa krudo.
“Sa panahon na tumataas po ang presyo ng langis dahil sa mga kaguluhan sa ibang bahagi ng mundo, dapat pong gamitin natin ang mga mekanismong mayroon na tayo sa batas upang makatulong sa mga manggagawa “ matod ni Villanueva.
Naaprobahan niadtong 2018, kini nga balaod nag-institutionalize sa WFH sa private sector, diin gitugotan ang mga empleyado sa pagtrabaho sa gawas sa ilang opisina pinaagi sa paggamit sa telecommunications ug digital technology.
Dugang ni Villanueva, gawas sa remote work, mahimo sab nga mosagop ang mga employer og uban pa nga mga pamaagi sama sa hybrid work setups, compressed workweeks, staggered working hours, ug flexible schedules.
Matod sa senador, dili lang mga empleyado ang makabenepisyo niini.
Usa sab kini ka praktikal nga lakang aron maibanan ang konsumo sa gasolina ug diesel, ilabi na karon nga gipaabot ang pagsaka sa presyo niini.
Sa bahin sa kagamhanan, ang Civil Service Commission (CSC) niaprobar na sab sa pagsagop sa flexible work arrangements pinaagi sa Memorandum Circular No. 06 nga giisyu niadtong Hunyo 2022.
Sumala sa CSC, kini nga polisiya naghimo sa trabaho sa mga kawani sa gobiyerno nga mas daling maka-adjust bisan pa man sa mga lisod nga sitwasyon. / PNA