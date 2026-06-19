World no. 2 gitipi ni Eala

Girehistro ni Filipina tennis star Alex Eala ang usa sa labing dako niyang kadaugan dihang iyang gipakaging si world No. 2 Elena Rybakina sa Kazakhstan, 7-5, 6-4, sa Round of 16 sa Women’s Tennis Associatioin (WTA) 500 Berlin Tennis Open niadtong Huwebes sa gabii, Hunyo 18, 2026 (PH time), sa Germany.
Sa sayong bahin, si Rybakina, kinsa kanhi kampyon sa labing prestihiyusong tennis tournament nga mao ang Wimbledon, daw paingon nga modominar sa hinampakay dihang nakaposte siya og 4-1 nga labaw sa 1st set.
Apan dala ang lig-ong determinasyon, agresibong nigukod si Eala hangtod nga natabla niya ang duwa, 4-4.
Nakuha pagbalik ni Rybakina ang labaw, 5-4, apan human niini, nisagunson og tulo ka mga daog si Eala aron hingpit nga dag-on ang set.
Nagpadayon ang momentum ni Eala sa 2nd set diin nakaposte siya og 5-3 nga labaw, nga nahimong posible tungod sa maayo niyang serves.
Nakasikit pa si Rybakina, 4-5, apan human niini, gipaneguro ni Eala nga hingpit na niyang makuha ang kadaugan.
Mismong si Eala daw naglisod pagtuo nga iyang mapukan ang dekalidad niyang kaatbang.
"I am a little foggy right now. I'm still shaking — and I was shaking at match point, too. But I'm really happy with the day,” matod ni Eala sa post-game interview.
“She's an amazing player. She's the one to beat. So I'm happy to have been able to share the court with her again."
Kini maoy ikaduha pa lang panagsangka nila Eala ug Rybakina diin nidaog si Rybanika sa premiro, 6-4, 6-3, sa Round of 32 sa niaging Italian Open.
Sa sunod niyang tahas, kontrahon ni Eala sa Berlin quarter-finals si Elina Svitolina sa Ukraine. / ESL