World no. 7 maoy kontra ni Suganob

Mosagubang og laing malisod nga tahas si Regie Suganob sa sunod niyang misyon sa padayon niyang pagsubay sa dalan paingon sa laing oportunidad nga makaaway pagbalik alang sa world title.
Si Suganob kinsa gitawag og “Filipino Phenom,” makigsangka ni World Boxing Association (WBA) No. 7 light flyweight Venezuelan Rodrigo Ramirez sa 10-round main event sa
PMI Bohol Boxing Promotions boxing card “Kumong Bol-anon XXIV” karong Pebrero 28, 2026, sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, Bohol.
“This is very important fight for him,” matod ni PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot sa interbyu sa SunStar Cebu, igsuong buhatan ning mantalaan.
“The WBO (World Boxing Organization) said tha Regie has to fight a world-rated boxer to be considered as the mandatory challenger,” dugang ni Podot.
“For the WBA (World Boxing Association), we should break into the world ratings. As for the WBC (World Boxing Council) and the IBF (International Boxing Federation), our target is a world title eliminator.”
Si Suganob, 28, maoy kasamtangang rated No. 3 sa WBO, No. 5 sa IBF, ug No. 8 sa WBC.
Sa labing ulahi niyang away, si Suganob nirehistro og one-sided unanimous decision nga kadaugan batok ni Tanzanian Mchanja Yohana niadtong Nobiyembre 22, 2026, sa Bohol.
Si Suganob adunay 17-1, 6KOs nga rekord samtang si Ramirez adunay 21-2-2, 13KOs nga rekord.
Sa laing bahin, ang anak ni boxing legend Manny Pacquiao nga si Emman Bacosa Pacquiao mopakita sab og aksiyon sa promosyon.
Hinuon, wala pa masayri kon kinsa ang kontra ni Emman kinsa adunay 7-0-1, 4KOs nga rekord. / EKA, ESL