World no.20 na sa si Eala

Sama sa gilauman, nisulbong sa world rankings si Filipina tennis superstar Alex Eala human sa makasaysayon niyang paglangkat sa kampyunato sa bag-ohay lang nahuman nga Mubadala DC Open sa Washington DC, USA.
Si Eala kinsa nimakmak ni tournament top seed ug world No. 3 American Jessica Pegula, 4-6, 6-4, 6-0, sa finals sa Mubadala DC ning bag-ohay lang, nisaka gikan sa No. 28 ngadto sa No. 20 sa labing bag-ong nigawas nga Womens Tennis Association (WTA) rankings.
Sa iyang kalampusan sa Mubadala DC Open, nga usa ka WTA 500 event, si Eala nikulit na sab og laing kasaysayan isip labing unang magduduwa gikan sa Pilipinas nga nakabaton og WTA Tour-level nga titulo.
Dili sayon nga tahas ang giagian ni Eala sa Mubadala DC Open gumikan kay pulos dekalidad nga mga magduduwa ang iyang nakontra.
Paingon sa finals, iyang gipangpilde sila si Olympic gold medalist Zheng Qinwen sa 1st round, defending champion Leylah Fernandez sa 2nd round, World No. 10 Elina Svitolina sa quarter-finals, ug four-time Grand Slam champion Naomi Osaka sa semis.
CANADIAN OPEN
Duha ka adlaw lang ang nakalabay human sa iyang kalampusan sa Washington, si Eala mosugod na sab sa lain niyang misyon karong Huwebes sa buntag, Agusto 6, 2026 (PH time), diin kontrahon niya si American Alycia Parks sa Canadian Open, usa ka WTA 500 tournament nga naila sab nga National Bank Open.Ning sangkaa, nagtinguha og panimalos si Eala kang Parks, kinsa nilupig kaniya, 0-6, 6-3, 6-2, sa ilang panagsangka sa first round sa Australian Open niadtong Enero.
Si Eala nakakuha og bye sa first round hinungdan nga nideretso siya sa 2nd round samtang si Parks niabot ning puntoha human niya gilupig si Victoria Jimenez Kasintseva sa Andorra, 6-4, 6-4, sa 1st round ning maong torneyo, nga gisalmutan og 128 ka mga magduduwa.
Human sa Canadian Open, moduwa sab si Eala sa Cincinnati Open karong Agusto 13-23 sa dili pa siya mokombati og balik sa US Open, usa sa upat ka Grand Slam tournaments.
Ang US Open gikatakda karong Agusto 23 hangtod Septiyembre 13. / ESL