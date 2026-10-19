World ranking ni Eala miubos

Niuos-os na sab ang world ranking ni Filipina tennis Alex Eala gikan sa No. 19 ngadto sa No. 20 sa labing bag-ong rankings nga gipagawas sa Women’s Tennis Association (WTA).
Si Eala sulod sab sa lima ka mga semana nga nagpatong sa iyang career-high No. 18 una kini nikanaog sa No. 12 niadtong Agusto 12, 2026.
Si Eala nakaeskedyul nga mosugod sa iyang kampanya sa WTA 500 Ningbo Open sa China kagabii, Lunes, Oktubre 19 (PH time) batok ni world No. 34 Diane Parry sa France apan wala pa masayri ang update ning maong panagsangka sa presstime. / ESL