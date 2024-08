World ranking sa Gilas Pilipinas misaka

Miuswag ang FIBA world ranking sa Gilas Pilipinas ngadto sa ika-34 nga pwesto human ang mabulokon nga performance sa FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Gipagawas sa FIBA ang ranking human sa duha ka major nga torneyo nga mao ang FIBA OQT ug 2024 Paris Olympics.

Wa man tuod makasulod sa Olympics ang Pilipinas apan nindot ang ilang labok nga gipakita sa FIBA OQT sa miaging buwan.

Gi-upset sa Pilipinas ang mas taas og rank nga Latvia aron masulod sa semis bisan pa napildi sila sa Georgia sa second game.

Atol sa semis nakalabaw pa gyud ang Pilipinas batok Brazil sa wa pa moarangkada ang kontra ngadto sa 71-60 nga final score.

Ang Brazil maoy mikuha sa slot sa Paris Olympics.

Ang Olympic gold medalist nga U.S nagpabiling nga No. 1 sa ranking, ang Serbia misaka sa No. 2, ang Germany nagpabiling ikatulo, samtang ang France misaka og lima ka spots ngadto sa No. 4, ug ang Canada misaka og duha ka spots alang sa No. 5. / RSC