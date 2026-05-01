Wowowin ni Willie mobalik na sa GMA?

Gipagawas ni Willie Revillame ang teaser nga mobalik na ang Wowowin sa telebisyon nga may mensahe nga, “Nakaka-miss makasama kayo."
Apan ang nakapaintriga sa mga netizen kay makita dinhi ang official logo sa GMA-7 hinungdan nga daghan ang nangutana kon mobalik na ba siya sa Kapuso Network.
Ang GMA ang nahimong pinuy-anan sa iyang programa kaniadto gikan niadtong Mayo 10, 2015, hangtod Abril 5, 2023.
“Magbabalik na po ang programang Wowowin. Tuluy-tuloy na po ang saya ng bawat Pilipino!,” ni Willie niadtong Lunes, Abril 27, 2026.
“Hanggang May 15 na lang po ang Wilyonaryo dahil magiging online gaming na po ang Wilyonaryo. Out na po ako diyan. Ibabalik ko na po ang Wowowin. Ibinigay na po namin ang inyong hiling, ibinigay na naman ang inyong gusto,” sey pa sa beteranong TV host.
“Anong channel? Abangan niyo po yan! Wowowin will be back this coming May.
Bigyan nyo lang kami ng konting panahon. Inaayos lang po namin ang aming studio. Aaminin ko sa inyo, bumili ako ng bagong studio para sa inyo!”