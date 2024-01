Wristband sa Sinulog sa Lalawigan, susihon

May mga personnel gikan sa Kapitolyo, lakip ang kapulisan, nga mosusi kon lehitimo ba ang wristband nga gigamit o gipakita sa mga Sugbuanon o bisita nga motan-aw sa Sinulog sa Lalawigan sa Dominggo, Enero 14, 2024.

Kini maoy giklaro ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia atol sa final coordination meeting sa Kapitolyo sa Huwebes, Enero 11, 2024.

Gumikan sa gilantaw nga posibling pagpameke unya sa ipang-apud-apod nga writsbands sa matag lokalidad sa probinsya, lakip na ang tri-ci­ties sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu, aron makalantaw sa Sinulog sulod sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Subay sa listahan sa Kapitolyo, anaa sa 12,000 ka mga Sugboanon, lakip ang bisita nga gihatagan og color-coded wristbands aron pag-identify sa mga lugar nga kalingkuran niini.

Kini base sa orihinal nga kapasidad sa complex.

Apan matod ni Garcia nga sanglit iyang gitugot nga lib­re ug mahimo’ng makalantaw ang tanan sulod sa CCSC, gikinahanglan gihapon nga susihon kon lehitimo ba ang gisul-ob nga wristband niini aron kalikayan ang tikas.

“There will be personnel from the Capitol manning the entrance to check whether these are authentic or not; for the authentic wristbands you can safely pass but for those with manufactured, fraudulent, fake wristbands you will lose your wrists. So if you value your wrists, do not wear fake wristbands, klaro?” matod ni Garcia nga nakapakatawa sa mga nitambong atol sa tigom.

Giklaro sa gobernador nga dunay mga tawo nga i-assign sa mga ganghaan sa CCSC aron maoy mo-check sa legitimacy sa wristband.

Hinuon, dili kini pagpasa­bot nga dili na makasulod ang mga walay wristband.

Gipasabot ni Garcia nga makasulod gihapon nga libre ang tanan, apan kinahanglan nga giyahan sa kapulisan ang mosulod aron dili moresulta sa overcrowding ug maglisod na pag guwa ang mga manan-aw ugaling dunay mga di maayo’ng hitabo.

Subay niini, gipahibawo sa kagamhanan nga adunay moabot 73 ka mga medical personnel nga i-deploy atol sa kalihukan ugaling dunay nagkinahanglan og medikal nga atensyon.