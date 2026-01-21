WTE plant sa Sugbo gipaspasan ang katukoran

Gisugdan na sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang proseso alang sa dinaliang pagtukod og Waste-to-Energy (WTE) plant.
Kini human sa nahitabong pagdahili sa yuta sa Binaliw landfill nga nikalas og daghang kinabuhi.
Gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Miyerkules, Enero 21, 2026, nga sunodsunod na ang ilang tigom sa mga potensyal nga project proponents aron masugdan na ang proyekto. Target sa gobernador nga masugdan ang konstruksyon sulod niining tuiga aron mahimo na kining operational sa tuig 2027.
Usa sa mga lugar nga gikonsiderar nga kabutangan sa pasilidad mao ang Dakbayan sa Naga, apan giklaro sa gobernador nga wala pa’y final nga desisyon bahin niini.
Sa pikas bahin, nipadangat sa iyang pahasubo si Baricuatro sa pamilya sa 37 ka mga biktima nga nakalas sa trahedya sa Binaliw, diin kadaghanan kanila mga empleyado sa landfill.
Nisaad sab ang Kapitolyo nga mohatag og pinansyal nga hinabang sa pamilya sa usa ka 50-anyos nga rescuer nga taga Toledo City. Nakabsan kini sa kinabuhi samtang anaa sa linya sa katungdanan atol sa rescue operations.
Gilauman nga mobisita ang gobernador sa haya niini aron personal nga ihatod ang pahasubo ug tabang. / ANV