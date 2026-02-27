WTE sa Japan gusto’ng sagupon sa Sugbo aron masulbad ang problema sa basura

Ang mas limpyo nga mga barangay, pagkunhod sa gasto sa landfill, ug malungtarong produksyon sa enerhiya ang pipila sa mga tumong nga gilauman ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga makab-ot samtang niapil siya sa usa ka study visit sa Japan aron susihon ang waste-to-energy (WTE) ug mga sistema sa circular economy.
Nagpadayon si Archival sa iyang pagbisita sa Japan alang sa WTE, ug matod pa niya, nanghinaot ang Sugbo nga makasagop og mga praktikal ug malungtarong solusyon aron matubag ang nagkadakong problema sa basura.
Kini nahitabo human sa trahedya sa trash slide sa landfill sa Binaliw, Dakbayan sa Sugbo niadtong Enero 8, 2026, diin 36 ka tawo ang namatay ug ubay-ubay ang naangol.
“We will bring these lessons home and work with partners to build solutions that are practical, affordable, and good for our people,” matod sa mayor.
Sa usa ka update gikan sa Japan niadtong Pebrero 27, giingon ni Archival nga ang delegasyon nibisita sa mga pasilidad nga naghimo sa basura nga kuryente, nagpaminos sa paggamit sa landfill, ug nagpasiugda sa pagpanalipod sa kinaiyahan samtang nagmintinar og limpyo ug luwas nga mga komunidad.
“We are inspired by how cities like Yokohama and Tokyo turn waste into electricity, reduce landfill use, and protect the environment,” ingon ni Archival.
Ang maong pagbisita kabahin sa kooperasyon sa Sugbo uban sa ICLEI – Local Governments for Sustainability ubos sa Asian Circular Cities Declaration nga nagpasiugda sa mga pamaagi sa circular economy sa mga siyudad sa Asya.
Matod ni Archival, makakat-on ang Sugbo og mga importanteng prinsipyo gikan sa sistema sa Japan, sama sa pagtratar sa basura isip usa ka kahinguhaan, pagsagol sa teknolohiya ug disiplina sa publiko, pag-invest sa limpyo ug dawat sa katilingban nga mga teknolohiya, ug pagseguro sa kusganong partisipasyon sa komunidad.
“Our goal is simple: cleaner barangays, less landfill cost, and sustainable energy for Cebu,” he said.
Ang pagbisita sa Japan gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa nagsusi sab og angayan nga mga teknolohiya sa WTE alang sa Probinsiya sa Sugbo isip kabahin sa ilang tumong alang sa responsableng pagdumala sa basura.
Kauban ni Baricuatro sila si Archival, mga miyembro sa Provincial Board nga sila si Stanley Caminero ug Kerrie Keanne Shimura, mga opisyal gikan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI), ug ang representante sa ikaduhang distrito nga si Sun Shimura.
Gisuroy sa delegasyon ang mga pasilidad sa Kanazawa Reclamation Industrial Area, diin ang mga planta sa WTE naglihok ubos sa Green Transformation (GX) nga framework.
Naobserbahan sa mga opisyal ang abante nga mga sistema sa exhaust gas treatment ug mga teknolohiya sa pag-monitor nga gidisenyo aron maminosan ang epekto sa kinaiyahan.
Nagpakita sab ang mga representante gikan sa JFE Engineering ug Guun og mga sistema sa heat and energy exchange nga nagtugot sa mga kasikbit nga industriya sa pagpakigbahin sa kuryente ug thermal energy—usa ka modelo sa kolaborasyon sa industriya nga nagtumong sa pagpakunhod sa carbon emissions.
Sumala sa Probinsiya sa Sugbo, ang Kanazawa Industrial Area nagpakita kon giunsa ang mga prinsipyo sa circular economy pag-usa sa usa ka industrial zone nga nagbalanse sa produksyon sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan.
Nagpasalamat si Baricuatro sa padayong suporta sa Yokohama ug gihatagan og gibug-aton ang kamahinungdanon sa international cooperation sa pagkab-ot sa mga tumong sa pagpatunhay sa Sugbo.
Si Archival gikatakdang mobalik sa Sugbo karong Pebrero 28, human sa iyang paglarga paingon sa Japan niadtong Pebrero 25. / CAV