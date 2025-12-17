WTS, Blancas nasubhan og kadaugan sa 2025 Cebu City Christmas League

Nasubhan og kulbahinam nga kadaugan ang Welec Trucking Services (WTS) batok sa Mighty Warriors of God, 98-91, niadtong Martes sa gabii, Disyembre 16, 2025, atol sa pagsugod sa Cebu City Christmas League sa City Sports Institute Gym sa Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ningbida sa kadaugan sa WTS mao sila si Moses Manalili, Cedric Ablaza, Gab Cometa ug Reinhard Jumamoy.
Sa pagpangulo nila ni Shaquille Imperial ug Jaybie Mantilla, ang Mighty Warriors kanunay unta nga naglabaw sa nag-unang tulo ka quarters.
Apan sa pagpangulo nila Manalili ug Jz Dizon, ang WTS nakamugna og 8-0 nga rally sa krusyal nga bahin nga maoy nag-abli kanila og pultahan paingon sa kadaugan.
Sa laing duwa, nasugakod sa Blancas ang pagpanghulga sa Richie Boy Ballers sa hinapos nga bahin aron iposte ang 93-88 nga kadaugan. /JBM, ESL