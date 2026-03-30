Xiamen Airlines mibalik na sa rota nga Sugbo-Quanzhou

Gilantaw sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang padayong pagsaka sa travel demand gumikan sa pagbalik na sa biyahe nga may rota sa Sugbo paingon sa Quanzhou, Fujian, China pinaagi sa Xiamen Airlines.
Gilauman nga ang bag-ong kalambuan magbukas sa laing oportunidad sa pagpalambo sa turismo ug business linkages tungod sa direktang biyahe.
Kagahapon, Marso 29, 2026, giabi-abi sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pag-abot sa naasoy'ng flight sa Mactan Cebu International Airport. Ang maong rota mag-operate kaduha sa usa ka semana matag Martes ug Sabado. Kini agi’g suporta sa turismo sa 14-day visa-free entry policy nga gipatuman sa Chinese tourists aron mas dali alang kanila ang pagbiyahe paingon sa Sugbo.
Subay sa maong kalihukan, ang Flight MF8695 (JJN–CEB) gikan Quanzhou Jinjiang International Airport maoy gihimuan sa ceremonial water cannon salute diin si Cebu Governor Pamela Baricuatro ang nisugat ug nipagikan sa mga pasahero sa Flight MF8696 (CEB–JJN).
Lakip sa nitambong sa maong kalihukan sila si Chinese Consul General Zhang Zhen, Xiamen Airlines General Manager Hu Bin, ug Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) Chief Executive Officer Julius Neri Jr. ingon man ang boardmembers sa Sangguniang Panlalawigan.
Kahinumdoman nga temporaryong gipahunong ang biyahe gikan sa Quanzhou paingon sa Sugbo tungod sa Covid-19 pandemic. / ANV