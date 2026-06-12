Xyriel Manabat may 4 ka piercings sa dughan

Sa Miss Behave presscon sa kaulohan, niangkon si Xyriel Manabat nga usa sa iyang “misbehaving moments” sa tinuod nga kinabuhi dihang nagpabutang siya og upat ka piercing sa dughan.
Ang Miss Behave mao ang bag-ong drama series nga makita sa iWant diin usa siya sa mga cast isip high school student nga si Nyx Rodriguez.
Matod ni Manabat nga wala masayod ang iyang mga ginikanan nagpa-piercing siya mao nga nahingangha sila og dako sa iyang gibuhat.
Apan sa pagkakaron wala na ang iyang mga piercing kay matod pa sa aktres nga gi-reject ni sa iyang lawas paglabay sa usa ka tuig.
Gawas ni Manabat, ang Miss Behave gibituonan sab nilang Alexa Ilacad, JC Alcantara, Akira Morishita ug daghan pa nga available na for streaming sa iWant.