Yakap health services sa 4Ps beneficiaries gidala sa Bohol

Gidala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 ug Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang Yakap (Yaman ng Kalusugan) Program ngadto sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Bohol aron mas mapaduol kanila ang mga serbisyo sa panglawas.