Yakap health services sa 4Ps beneficiaries gidala sa Bohol

Gidala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 ug Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang Yakap (Yaman ng Kalusugan) Program ngadto sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Bohol aron mas mapaduol kanila ang mga serbisyo sa panglawas.
Niadtong Agusto 5, 2026, gipahigayon ang Yakap Caravan sa Batuan: Amuma para sa Tanan gikan alas 8:00 sa buntag hangtod alas 3:00 sa hapon sa Batuan Gymnasium.
Gipangulohan sa Rural Health Unit (RHU) sa Batuan ubos sa pagpangulo ni Dr. Mark Johnuel M. Duavis ang kalihukan, kauban ang Provincial Health Office, municipal midwives, Barangay Health Workers, ug PhilHealth.
Lakip sa mga serbisyo nga gihatag ang PhilHealth registration ug enrollment, pag-update sa impormasyon sa miyembro ug mga dependent, Yakap registration, Yakap First Patient Encounter (FPE), health screening, medical consultation, ug laboratory examination.
Naghatag sab og libre nga mga tambal ang Local Government Unit (LGU) sa Batuan alang sa mga benepisyaryo.
Mokabat sa 158 ka 4Ps partner beneficiaries ang nakapahimulos sa nagkalainlaing serbisyo atol sa caravan.
Sa samang petsa, gipahigayon sab ang Yakap Registration Activity sa New Super Rural Health Unit sa Barangay Tuboran, Bien Unido, Bohol.
Nagtinabangay ang 4Ps Municipal Operations Office (MOO), RHU-Bien Unido, ug PhilHealth aron mapadali ang pagparehistro sa mga 4Ps beneficiaries ubos sa Yakap Program.
Adunay 140 ka 4Ps beneficiaries gikan sa nagkalainlaing barangay ang niapil sa maong kalihukan aron makarehistro ug makapahimulos sa mga serbisyo sa panglawas ug benepisyo sa PhilHealth.
Sumala sa mga nagpasiugda, ang Yakap activities nagtumong nga mapataas ang kahibalo sa mga miyembro sa 4Ps bahin sa ilang mga benepisyo sa PhilHealth ug madasig sila nga mas aktibong mag-atiman sa ilang panglawas.
Pinaagi sa pagdala sa registration, health screening, medical consultation, ug uban pang serbisyo direkta sa komunidad, gilauman nga maminusan ang mga babag sa pag-access sa healthcare services sa mga benepisyaryo.
Padayon sab ang rollout sa 4Ps Yakap activities sa ubang mga siyudad ug lungsod sa Bohol ug Cebu sa umaabot nga mga semana ug bulan.
Pinaagi sa maong panagtinabangay, gipakita sa DSWD ug PhilHealth ang ilang hiniusang paningkamot sa pagpalapad sa access sa healthcare services, pagpalig-on sa social protection, ug pagpauswag sa kaayuhan sa mga pamilyang Pilipino. / PR