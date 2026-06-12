Yangungo sa Bayan Central Visayas gipalanog sa Independence Day rally

Usa ka multi-sectoral protest action ubos sa temang HINDIPENDENCE Day: People’s Parade and Cultural Protest” ang niokupar sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes, Hunyo 12, 2026, isip pagsaulog sa ika-128 nga kasaulogan sa Independence Day pinaagi sa usa ka martsa ug kultural nga programa.
Nagsugod ang kalihokan sa alas-9 sa buntag didto sa Carbon Freedom Park, diin ang mga partisipante ningsalmot sa Save Carbon Movement Human Chain.
Gipasiugda ni Bayan Central Visayas chairperson Jaime Paglinawan Sr. ang panginahanglan sa pagsupak sa iyang gihulagway nga langyaw nga dominasyon ug mga palisiya nga padayong nagpabug-at sa mga ordinaryong Pilipino, nga nag-ingon nga ang nasud wala pa makakab-ot sa tinuod nga kagawasan ug nasudnong soberanya.
“Wala pa jud nato nakab-ot ang tinuod nga kagawasan,” matod ni Paglinawan.
Ang mga organizers gikan sa Bagong Alyansang Makabayan–Central Visayas nagkanayon nga ang maong kalihukan gitumong sa pagpasiugda sa mga isyu nga ilang gilambigit sa langyaw nga impluwensya, pagsaka sa presyo, kawalay yuta, ubos nga sweldo ug kakabos, samtang nanawagan og hiniusang aksyon sa nagkalain-laing sektor sa katilingban.
Nisalmot usab sa maong kalihukan ang mga miyembro sa Save Carbon Movement nga nanawagan sa pagpreserba sa kultural ug historikal nga kamahinungdanon sa Carbon Public Market.
Matod ni Paglinawan, ang mga tindera ug tindero sa merkado nagpadayon sa pagdala og mahinungdanong papel sa lokal nga ekonomiya ug angayan sa mas dako nga suporta gikan sa gobyerno, ilabi na nga daghan kanila ang nag-atubang sa sige og saka nga presyo sa paliton ug kawalay kasiguroan sa ekonomiya. / April Vince Villacorta, Jhoyenn Sumayang and Jasmine Vergantiños, CNU interns
“Imbis nga ibutang ang pundo sa dagkong imprastraktura sama sa flood control, mas maayong suportahan ang mga vendors aron dili na kaayo bug-at ang ilang kontribusyon ug mga bayranan,” sumala pa ni Paglinawan. / April Vince Villacorta, Jhoyenn Sumayang and Jasmine Vergantiños, CNU interns