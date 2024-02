Yap mipraktis na sa Blackwater

Wala pa man tuod siya opisyal nga nakapirma og kontrata apan niapil na sa training sa Blackwater Bossing ang kanhi two-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si James Yap ning Huwebes, Pebrero 8, 2024.

Nagkanayon si Yap nga ning Biyernes, Pebrero 9, 2024, nakaeskedyul ang iyang pagpirma og kontrata sa Bossing, nga maoy ikatulong prankisa nga iyang maduwaan sunod sa Purefoods-Magnolia ug Rain or Shine.

Nanghinaot si Yap nga ang iyang kasinatian makatabang aron mas mabaid pa ang abilidad sa batan-on niyang mga kauban.

“Well, naninibago dahil mga bagong mukha, bata ‘yung mga kasama natin. Pero nandito ako to help them, the young guns,” matod ni Yap sa interbyu sa ABS-CBN News.

“As a kuya, as a veteran, anytime, pwede silang lumapit sa ‘kin.”