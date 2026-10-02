Yape mitunol sa ikaupat nga gold sa Pilipinas

Gipatigbabawan ni Jeus Gabriel Derick Yape ang mixed individual virtual taekwondo event aron ihatag ang ikaupat nga gold medal sa Pilipinas sa 2026 Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan kagahapon, Biyernes, Oktubre 2, 2026.
Sa gold medal match, gilupig ni Yape si Chau Ngoc Tuyet Sang sa Vietnam, 500-0, 620-0, aron angkunon ang ikaduha niyang medalya ning maong kompetisyon. Sa miaging adlaw, nakalabni si Yape og bronze medal sa men’s individual poomsae.
Si Yape nakasulod sa final match sa mixed individual virtual taekwondo human niya gipangpukan sila si Rita Bakisheva sa Kazakhstan sa semis ug Hayate Suzuki sa Japan sa quarter-finals.
Si Olympian Carlos Yulo maoy nihatag sa nag-unang duha ka gold medals sa Pilipinas gikan sa gymnastics ug gisundan kini ni Ej Obiena sa pole vault.
Sa laing bahin, napakyas ang boksidor nga si Carlo Paalam pagtunol og laing gold medal sa Pilipinas human siya gipilde ni Yamaguchi Rui sa Japan sa final bout men’s 55kg class kagahapon.
Human sa away, nasagmuyo si Paalam gumikan kay alang kaniya, siya ang nidaog sa away sukwahi sa split decision sa lima ka judges nga pabor kang Rui. / ESL