Yasmien mikuha og abogasiya

Human nigradwar nga magna cum laude sa kursong AB Political Science sa Arellano University niadtong 2019, si Yasmien Kurdi nikuha na sab karon og abogasiya sa Arellano Law School nga matod niya maoy iyang damgo.
“Mahirap siya dahil kailangan mo laging nagbabasa. And kapag hindi ka masipag magbasa, parang mapag-iiwanan ka,” paambit niya nga napatik sa Pep.ph.
“Kaya kailangan talagang sipagan kapag law student.
Iba talaga yung pagbabasa sa law school. Magko-cover to cover ka ng isang book. Like for example, babasahin mo yung Criminal Law nang cover to cover. May Book One, may Book Two, kasi ilang articles yun,” dugang sa aktres.
“So, sa isang sem. talagang matatapos mo yung isang buong libro. Sa isang subject pa lang yun, e, andaming subjects. So, andami mong librong tatapusin talaga,” sey sa 37-anyos nga Kapuso star.
Ang labing lisod nga subject sa first year alang niya kon unsaon paghimo og case digest, sanglit wala pa siyay idea kon unsaon ni o unsaon pagtubag.
Samtang sa second sem, matod niya, ang Obligations and Contract nga naglambigit og mga kontrata ug mga utang.
Matod ni Yasmien nga suportado sa iyang bana nga si Rey Soldevilla ang iyang pagkuha og abogasiya ug mao pa ni nidasig niya nga ipadayon ang iyang pageskuwela.