Yaw-Yan 53rd Founding Anniversary karon

ISAULOG karong Sabado sa gabii, Agusto 23, 2025, ang ika-53 ka mga tuig nga founding anniversary sa Yaw-Yan Ardigma Martial Arts Federation sa Ence Pension House sa dalan Sikatuna, Dakba-yan sa Sugbo.
Si Yaw-Yan Cebu Ardigma founder Master Benigno “Ekin” Caniga Jr. nagpasalamat og dako nga masaulog nila pagbalik ang anibersaryo sa lumad nga Pinoy martial art ning tuiga.
Gipasabot ni Master Ekin nga tungod sa mga kakulian nga dili kapugngan, wala nila nasaulog sa niaging tuig kining maong mahinungdanong kalihukan nga gipahinungod sab sa adlaw nga natawhan ni anhing Grandmaster Napoleon A. Fernandez kinsa maoy unang nagpaila sa Yaw-Yan niadtong sayong bahin sa dekada 70.
“Pasalamat ko nga nabalik karon ang anniversary celebration kay last year wala mi naka-celebrate. Dako kaayo nakong pasalamat sa ubang karaang mga estudyante nga nagtamputampo para ma-celebrate ang 53rd Yaw-Yan Founding Anniversary,” mensahe ni Master Ekin.
Atol sa kalikuhan, nagkanayon si Master Ekin nga ipanghatag ang affiliation papers sa Yaw-Yan Ardigma Balamban chapter nga gipangulohan ni GM Edgar Caburnay. / ESL