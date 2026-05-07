Yaw-Yan gym miabli'g balik

Human sa kapin sa usa ka tuig nga pagkasira, mahibalik ang panimalay sa Yaw-Yan Ardigma Cebu apan sa lahi na nga lugar sa Dakbayan sa Sugbo.
Gikan sa naandan niining lokasyon sa dalan Sanciangko, atbang sa University of Cebu (UC) Main campus, ang bag-ong panimalay sa Yaw-Yan Ardigma Cebu nabalhin sa Felimon Compound sa dalan Sikatuna sa Barangay Day-as.
Gipasabot ni Yaw-Yan Ardigma founder/CEO Master Benigno “Ekin” Caniga Jr. nga temporaryo ug gamay ra kini nga puwesto apan alang kaniya, ang labing mahinungdanon aduna nay luna ang iyang mga atleta sa Team Cebu City ug mga estudyante aron makabansaybansay.
“We are back in business,” madasigong mensahe ni Master Ekin dihang opisyal niyang gianunsyo ang pag-abli og balik sa iyang gym sa usa ka press conference sa Sunburst Fried Chicken sa Baseline Center kagahapon, Huwebes, Mayo 7, 2026.
“Katong karaan nga gym sa Sanciangko, nag-renovate man ang building unya dugay-dugay pa mahuman maong nangita ko og lugar aron maka-training ang atong athletes hilabi na kay naa sila’y umaabot nga duwa,” batbat ni Master Ekin.
Iyang gibutyag nga sa dihang wala pa niabli og balik ang iyang gym, gi-train niya ang iyang mga atleta sa Cebu City Sports Center grounds.
“Sa sports center, di gyud makatarong og training ang mga bata kay wala man tarong equipments. Bisan gamay ang atong temporary gym pero naa may sakto nga equipments,” pasabot ni Master Ekin.
Matod ni Master Ekin nga modawat na sab sila og mga estudyante alang sa ilang Summer Training Camp alang sa arnis, boxing fitness, Muay Thai, kickboxing, MMA, ug Yaw-Yan Ardigma Combat (self defense).
Alang sa mga interesado, mahimong motawag sa 0916-3543-88.
Matod ni Master Ekin nga kon mahapsay na ang tanan, ibalhin ra niya sa mas dako nga puwesto ang iyang gym.
Sa laing bahin, gitataw ni Master Ekin nga nagplano sab siyang buhion pagbalik ang iyang mixed martial arts (MMA) promotion kaniadto nga mao ang “Ground and Pound.”
“Mao gyud na ang kong dream,” pagtino ni Master Ekin. / ESL