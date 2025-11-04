Ybañez: Paghinay sa hangin sa bagyo, sapa kalit nga misaka

Nisulbong pag-ayo ang tubig-baha sa Dakbayan sa Mandaue dihang nihinay na unta ang hangin sa Bagyong Tino hinungdan nga daghan ang nanawag nga magpa-rescue.
Kini maoy gipatin-aw ni Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office (MCDRRMO) head Buddy Ybañez niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Nagpadayon ang pagbaha sa daghang parte sa Dakbayan sa Mandaue tungod sa kusog nga ulan ug hangin nga dala sa bagyo nga nag-aghat sa padayon nga rescue ug evacuation operations nga gipangulohan sa MCDRRMO.
Matod ni Ybañez, ang tubig-baha sa pipila ka lugar nisaka na lapas sa dughan, nilunop sa kabalayan, ug nagpugos sa mga residente sa pagpasilong sa mga evacuation center.
“Kon sa amoa, sa amoang dapit, chest level gyud ang naabtan sa tubig. Mao pud na ang nasinati sa atong mga personnel,” sigon niya.
Dugang niya, bisan daghang residente ang nasayod nga nagpuyo sila sa mga lugar nga dali bahaon, wala sila magdahom nga mosaka dayon og ingon ato ka kusog ug ka taas ang tubig.
“Ang ubang lugar gani, niabot pa sa ikaduhang andana sa mga balay ang baha,” sulti niya. Gihisgutan ni Ybañez nga tanang barangay sa Mandaue City apektado sa pagbaha.
“Pipila ka barangay ang kinahanglan gyud i-evacuate, bisan og ginagmay lang ka pamilya sa kada lugar, mga 14 ka pamilya sa uban. Apan duna gihapon tay ongoing rescue operations, monitoring, ug coordination sa atong mga team,” ingon niya.
“Sa kadtong naa na karon sa evacuation centers, wala pa gyud nato makuha ang ilang kompletong datos,” pulong ni Ybañez.
Sa pagkakaron, kapin sa 30 ka personnel ang gipakatap alang sa rescue ug response efforts nga gisuportahan sa Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police (PNP), ug sa Coast Guard.
“Ang uban namong mga personnel gipapauli na aron makapahulay, apan aduna pa gihapoy uban nga nagtrabaho. Ang uban tingali wala pa nakabalik sa katungdanan kay kauban pa sab nila ang ilang mga pamilya,” matod sa MCDRRMO head. / ABC