Young gusto nga mobalhin og team

Naghimo na og lakang ang agents ni Atlanta Hawks star Trae Young nga sila si Aaron Mintz, Drew Morrison ug Austin Brown aron mabalhin sa laing team ang four-time All-Star guard sa National Basketball Association (NBA).
Sulod na sab sa pipila ka mga buwan nga nagsabutsabot ang kampo ni Young ug ang Hawks management kabahin sa ugma damlag sa usa sa labing dekalidad nga pointguards sa NBA.
Sukad sa paghiabot ni Young sa Hawks, siya na ang labing sinaligan sa team.
Apan sa pagsulbong ni forward Jalen Johnson kinsa nag-average og 24 puntos, 10.2 rebounds, ug 8.5 assists, daw andam na ang Hawks nga mobuhi ni Young. / Gikan sa wires