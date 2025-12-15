Young hapit na mopraktis balik

Gilaumang moapil na pagbalik sa praktis sa Atlanta Hawks sa sunod semana ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Trae Young.
Si Young nakasinati og angol sa iyang tuhod (MCL sprain) niadtong Oktubre 30, 2025 (PH time), atol sa duwa sa Hawks batok sa Brooklyn Nets.
Taliwala sa nahitabo ni Young, ang Hawks nakakombati gihapon og insakto ug kasamtangan kining naggunit og 14-12 nga rekord sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Si Young nag-average og 17.8 puntos ug 7.8 assists sa season. / Gikan sa wires