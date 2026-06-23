Young magpabilin sa Washington

Niuyon si free agent guard Trae Young nga magpabilin sa Washington Wizards pinaagi sa pagpirma og upat ka mga tuig nga kontrata, nga nagbalor og $212 million, taho sa ESPN kagahapon, Martes, Hunyo 23, 2026 (PH time).
Si Young, 27, kinsa four-time All-Star sa National Basketball Association (NBA), makigtambayayong nila ni Anthony Davis ug Kyshawn George sa pagpangulo sa kampanya sa Wizards sugod sa sunod season.
Madugangan pa ang haligi sa puwersa sa Wizards gumikan kay sila man ang adunay katungod sa No. 1 overall pick sa 2026 draft. / Gikan sa wires