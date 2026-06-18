Young mahimong NBA free agent

Nagplano si Washington Wizards star Trae Young nga dili gamiton ang iyang $48.97 million player option sa 2026-27 season aron mahimong usa ka unrestricted free agent sa National Basketball Association (NBA).
Gituohan nga makuha ra gihapon og balik sa Wizards si Young apan wala pa kini kaseguroan tungod kay adunay ubay-ubay nga teams ang ningpadayag og interest nga mokuha sa dekalidad nga pointguard inig abli sa free agency sa sunod semana.
Si Young nabalhin sa Wizards gikan sa Atlanta Hawks niadtong Enero apan sulod lang sa lima ka mga duwa kini nakapakita og aksyon sa bag-o niyang team kay gihasol kini sa iyang angol. / Gikan sa wires