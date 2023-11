Young milingaw sa Mexican fans

Nagpakatap og 41 puntos si Trae Young aron paluparon ang Atlanta Hawks paingon sa kulbahinam nga kadaugan batok sa Orlando Magic, 120-119, ning Biyernes, Nobi­yembre 10, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA) sa Mexico City.

Sa gipakitang duwa ni Young, tataw nga nalingaw ang 20,000 fans sa Mexico nga nagpunsisok aron makasud-ong og NBA regular season game.

“I love the energy of the arena tonight, the electricity. It was fun playing here,” matod pa ni Young.

Nagtuo si Young nga adunay matukod nga expansion team sa NBA nga gikan sa Mexico.