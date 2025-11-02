Young mopahuway og sobra 4 ka semana

Ang Atlanta Hawks magdula sa sunod nga mga semana nga wala ang ilang superstar point guard nga si Trae Young.
Sumala sa report ni Shams Charania sa ESPN niadtong Dominggo, Nobiyembre 2.
Si Young nakabaton og sprain MCL (medial collateral ligament) ug i-evaluate pa sulod sa upat ka semana. Nahitabo ang injury atol sa 117-112 nga kadaogan sa Hawks batok sa Brooklyn Nets niadtong Huwebes.
Sa wala pa ma-injure, si Young nag-average og 26.8 puntos ug 10.9 assists matag duwa, ug siya ang nagdala sa ritmo sa opensa sa Hawks.
Gilaoman nga mokuha og dako nga responsibalidad ni Dejounte Murray sa pagkapiang ni Young. / RSC